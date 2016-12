Musikverein spielt für 6-jährigen Paul

Seit 30 Jahren steht der Musikverein Sulzbach jedes Jahr am 26. Dezember auf der Bühne und spielt für Menschen in Not. In diesem Jahr widmet der Musikverein das Benefizkonzert dem kleinen Paul Schwödiauer aus Behamberg. Beim sechsjährigen Paul wurde am 4. Juli 2016 Leukämie festgestellt. Nach den ersten zwei sehr kritischen Wochen konnte mit der Chemotherapie begonnen werden. Durch Leukoplasten im Kopf ist seine linke Körperhälfte in der Bewegung momentan noch sehr eingeschränkt. Dass eine Erkrankung eines Kindes nicht nur eine enorme seelische Belastung ist sondern auch die finanzielle Situation einer Familie ins Wanken bringt, ist den Musikern durchaus bewusst. Daher öffnet der Musikverein Sulzbach am Montag, den 26. Dezember 2016 um 10:00 Uhr die Türen im Haus der Dorfgemeinschaft - Maria Neustift und lädt zum Stefani-Benefizkonzert herzlich ein. Der gesamte Reinerlös kommt dem kleinen Paul zugute.