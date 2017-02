Round Table übergibt 4000 Euro

15.02.2017, 03:30 Uhr

Erlös der Charity-Ballnacht geht an Steyrer Kinderklinik im LKH

STEYR. "Wir haben uns entschieden, den Erlös unserer Ballnacht für erweiterte Behandlungsmöglichkeiten an die Kinderklinik im LKH Steyr zu spenden. Primar Josef Emhofer erzählte uns von drastischen Zuwächsen im Bereich psychosomatisch erkrankter oder auffälliger Kinder. Erweiterte Behandlungsformen stellen hier einen neuen Bereich für die aktuellen Anforderungen dar. Diese beinhalten viel Zuwendung, Aufmerksamkeit, Spiel, Spaß, Musik, Bilder malen etc. Diese können mit unserer Unterstützung und unter ärztlicher Obhut den Jüngsten unserer Gesellschaft ermöglicht werden", erklärt Round Table 7 Steyr-Präsident, Jürgen Gruber. Das Geld stammt von der Charity-Ballnacht im November 2016. Unterstützt wurde dabei der Round Table Club vom Team von Janin Baumann und der Miss Austria Corporation. Gruber, Christoph Schmid, Robert Kaltenreiner und Helmut Kaiser vom RT 7 Steyr übergaben den Scheck über 4000 Euro an Primar Emhofer. Die nächste spanndene Veranstaltung des RT7, gemeinsam mit dem Club 41 Steyr, ist das Seifenkistenrennen am Sonntag, 11. Juni.