Schwaminger Feuerwehrjugend bittet die Bevölkerung um Unterstützung für einen guten Zweck

18.12.2016, 23:48 Uhr

Mit den Spenden unterstützt die FF-Schwaming heuer die 23-jährige Steyrerin Anna Reiter. Im Mai 2015 erlitt Anna bei einem Reitunfall schwere Verletzungen an den Brustwirbeln. Nach zwei Operationen ist Anna querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Ihr linkes Bein spürt sie, bewegen kann sie beide Beine aber nicht. Vor ihrem Unfall war Anna sportlich sehr aktiv. Gemeinsam mit ihrem Freund ging sie Radfahren, Klettern und Bergsteigen. Anna will nicht wahrhaben, dass es damit vorbei sein soll. Sie ist stark motiviert irgendwann wieder Radfahren zu können. Leider kosten die Therapien und Geräte viel, was zu einer erheblichen finanziellen Belastung führt. Dazu kommt, dass Anna zum Unfallzeitpunkt keine Unfallversicherung hatte. Annas größter Wunsch ist es, wieder ein eigenständiges Leben führen zu können.Die Schwaminger Jugendgruppe bedankt sich im Voraus für die großzügige Unterstützung, damit Anna ihrem Wunsch einen Schritt näher kommen kann.