Winterwanderungen rund um Steyr

11.02.2017, 18:34 Uhr

Die zweite Wanderung führte am Dienstag, dem 17.Jannuar 2017, vom Bahnhof Steyr in Richtung Ennskraftwerk Garsten. In der Stiftskirche Garsten wurde von Monsignore Ernst Pimingstorfer zur Mittagszeit „Der Engel des Herrn“ angestimmt Zum Aufwärmen und zur Stärkung wurde in der Pizzeria La Fontane eingekehrt. Anschließend ging es über den unteren Schiffweg wieder nach Steyr zurück.