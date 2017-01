11-Meter-Sturz nach Beziehungsstreit

28.01.2017, 18:37 Uhr

STEYR (red). Mit einem dubiosen Unfall ist die Polizei in Steyr seit Freitababend, 27. Jänner, konfrontiert.

Tatsächlichen Unfallhergang zu Beginn verschleiert

Gegen 20 Uhr fanden die Einsatzkräfte der Exekutive einen blutüberströmten Mann in einer Wohnung in Steyr. Auch seine Freundin befand sich vor Ort: Diese hatte Polizei alarmiert.Beim Eintreffen der Polizei lehnte der Mann zunächst jegliche Art von Hilfeleistung der Polizei ab. Er gab an, er sein auf dem Nachhauseweg zu Sturz gekommen. Während der Mann von den Rettungskräften versorgt wurde, informierte die Frau die Polizisten dann über über den tatsächlichen Unfallhergang.

Dachrinne wurde zum Verhängnis

Schwerverletzter wollte keinen Notruf absetzen

Spurensicherung rekonstruiert den Unfallhergang

Demzufolge habe der Mann nach einem Streit versucht von außen über die Dachrinne zum Balkon der Frau im 2. Stock – 11 Meter – zu gelangen. Dabei sei er vermutlich abgestürzt. Sie habe ihn von ihrem Balkon aus dabei beobachtet, jedoch den Sturz selbst nicht mitbekommen. Jedenfalls habe sie ihn dann am Boden liegend aufgefunden und sich sofort zu ihm begeben.Die Frau habe sofort den Polizeinotruf gewählt, legte jedoch wieder auf, da der Verletzte vehement dagegen war. Erst als sie ihrem Freund wieder in die Wohnung geholfen habe, sei ihr der enorme Blutverlust aufgefallen und habe sie erneut den Notruf gewählt.Nach der Erstversorgung brachte den Notarzt den Schwerverletzten in das Landeskrankenhaus Steryr. Da derzeit Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgte eine Spurensicherung zur Rekonstruierung des Unfallherganges. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.