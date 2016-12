Adventkranz fing Feuer

27.12.2016, 08:16 Uhr

Als eine Frau nach kurzemn Schlaf erwacht, steht der Adventkranz bereits in Vollbrand.

STEYR. Gegen 1.30 Uhr zündete eine 59-jährige Wohnungsbesitzerin die Kerzen an ihrem Adventkranz an. Kurz darauf dürfte die Frau eingeschlafen sein. Als sie erwachte, war der Kranz bereits in Vollbrand. Die 59-Jährige konnte den Kranz noch in die Küche bringen, schaffte es aber nicht, den Brand zu löschen. Die starke Rauchentwicklung zwang die Frau ins Freie. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte gegen 2 Uhr den Brand löschen. Die Frau wurde ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.