Alpha - der weltweit erfolgreiche Glaubenskurs startet in Steyr

Was haben der weltbekannte Überlebenstrainer Bear Grylls aus England und die Pensionistin Josefa H. aus Steyr gemeinsam? Nicht viel, sollte man meinen. Doch es gibt etwas, das die beiden teilen und mit weiteren 29 Millionen Menschen gemeinsam haben: Sie haben an einem Alphakurs teilgenommen und wurden dadurch nachhaltig geprägt.Der Alphakurs behandelt Kernthemen des christlichen Glaubens und wird in allen Konfessionen durchgeführt. In Österreich haben bereits über 10.000 Menschen dieses Angebot, sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen, angenommen.

Bear Grylls sagt: "Ich war gerade frisch mit Shara verheiratet, als wir gemeinsam Alpha besuchten. Es war total locker und cool. In dieser Atmosphäre stellst du gern einige der wesentlichen Lebensfragen. Dabei ist es ganz egal, was du sagst, Hauptsache du bist ganz du selbst und ehrlich. Wichtig ist, bei Alpha ganz teilzunehmen und bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich habe selbst miterlebt, wie vielen Menschen – auch mir selbst − es geholfen hat, diesen schlichten, einfachen und direkten Glauben zu finden. Ich empfehle Alpha gern, weil es mir selbst so viel gebracht hat."Und Josefa hat vor Kurzem Freunden den Alphakurs so vorgestellt: "Meine Tochter hat mich zu diesem Kurs angemeldet und ich ging sehr skeptisch zum ersten Abend. Aber ich war schnell begeistert von den Vorträgen und begann mich zu fragen, wer dieser Jesus wirklich ist, der da so im Zentrum steht. Mir wurde klar, dass er voller Liebe zu uns sein muss, sonst wäre er nicht Mensch geworden und für uns gestorben. Und ich kam drauf, dass er mir in meinem Leben immer gefehlt hat - aber den Rest meines Lebens will ich mit ihm verbringen. Es war so, wie wenn ich von einer langen Reise endlich heimkommen würde!"Der nächste Alphakurs findet ab 2. Februar in den Räumen der Freien Christengemeinde Steyr, Damberggasse 12, an neun Donnerstagabenden ab 19 Uhr statt. Es gibt ein leichtes Abendessen, einen Filmvortrag zu einem grundlegenden Thema (Ist Jesus mehr als ein guter Mensch? Kann man der Bibel trauen? Warum beten? usw.) und anschließend eine Gesprächsrunde darüber. Das Highlight des Kurses ist das Alpha-Wochenende, wo es um das Thema "Heiliger Geist" geht und auch Zeit für Spiel, Spaß und Gemeinschaft ist.Es gibt keine Kursgebühren, Spenden sind willkommen. Die beiden ersten Abende sind zum Schnuppern gedacht um den Kurs kennenzulernen.Telefonische oder E-Mail-Anmeldung beim Kursleiter erbeten: Tobias Rathmair, Tel. 0676 8969 2409, tobias.rathmair@fcgoe.atWeiter Infos auf der Website der FCG Steyr: http://fcg-steyr.at/alphakurs