Beliebteste Vornamen 2016: Mia und David

06.02.2017, 13:51 Uhr

Im Jahr 2016 wurden vom Team des Steyrer Standesamtes 1070 Kinder im Zentralen Personenstandsregister beurkundet (541 Buben und 529 Mädchen). Davon wurden 360 Kinder von Steyrer Müttern zur Welt gebracht (184 männlich, 176 weiblich). 932 Kinder kamen als österreichische Staatsbürger zur Welt, mit fremder Staatsangehörigkeit der Eltern erblickten 138 Kinder das Licht der Welt.

Seit Februar 2013 können Eltern von nicht in der Ehe geborenen Kindern nicht nur bei Gericht, sondern auch beim zuständigen Geburts-Standesamt des Kindes eine gemeinsame Obsorge-Erklärung abgeben. Diese Möglichkeit haben im Vorjahr 96 Eltern genutzt (2015: 156).Der Trauungs-Saal im Schloss Lamberg ist bei Brautpaaren sehr beliebt. Im vergangenen Jahr haben sich 289 Paare in Steyr eingefunden, um sich in einem der schönsten barocken Trauungssäle Österreichs das Ja-Wort zu geben – 2015 waren es 283 Paare. Mit zwanzig Brautpaaren, die dann in umliegenden Gemeinden oder im Ausland geheiratet haben, wurde im Steyrer Standesamt das Aufgebot durchgeführt. Eine eingetragene Partnerschaft ist beurkundet worden (2015: 2).Im Vorjahr war die jüngste Ehefrau in Steyr 18 Jahre alt, die älteste 66. Der jüngste Bräutigam war 19, der älteste 86 Jahre. 147 Scheidungen (2015:130) wurden voriges Jahr in das Zentrale Personenstandsregister eingetragen.Der besondere Service für Brautpaare im Schloss Lamberg: Auf Wunsch wird bei den Trauungen Live-Musik mit Orgel vermittelt. Seit 1. Jänner 1939 haben in Steyr 24.447 Paare die Ehe geschlossen.Den 360 Steyrer Neugeborenen im vergangenen Jahr stehen 382 Sterbefälle gegenüber. Insgesamt mussten die Mitarbeiter des Standesamtes im Vorjahr 805 Todesfälle beurkunden –davon stammten 177 Männer und 205 Frauen aus Steyr. 103 verstorbene Steyrer waren älter als 90 Jahre, 135 Personen starben im Alter zwischen 80 und 89 Jahren. Die älteste verstorbene Steyrerin war 101 Jahre alt, der älteste Mann starb im Alter von 97 Jahren.