"Beste Werbung ist die Eigenwerbung"

16.02.2017, 00:30 Uhr

FF Schwaming: Beim Feuerwehrnachwuchs wird auch mit der FF Neuzeug zusammengearbeitet.

GARSTEN. 44 aktive Mitglieder, davon zwei Frauen, 17 Jungfeuerwehrmitglieder, davon sechs Mädchen und elf Mitglieder der Reserve umfasst die FF Schwaming. "Von den Einsätzen her sind es mehr technische Einsätze wie Fahrzeugbergung, Freimachen von Verkehrswegen oder Pumparbeiten", erzählt Kommandant Karl Kralik. Der Einsatzbereich erstreckt sich von der Grenze zu Neuzeug bis zum Hofergraben. "Die Sandbauernstraße bis zur oberen Windnerstraße gehört zu uns. Ebenso die Landespflegeanstalt Christkindl und die Wohngruppe Pergern. Insgesamt haben wir 14 landwirtschaftliche Objekte dabei", so der Kommandant. Seit 2007 besteht auch eine eigene Jugendgruppe. "Aus dieser Gruppe kommen immer wieder Leute zu den Aktiven".In Sachen Nachwuchs ist Kralik zufrieden. "Alle zwei Jahre informieren wir über Brandschutz in der Volksschule Christkindl. Die Jugendlichen machen auch untereinander Werbung. Die beste Werbung für die Feuerwehr ist die Eigenwerbung der Mitglieder". Ein Betreuer und zwei Helfer sorgen bei den Jugendlichen für ein abwechslungsreiches Programm. Bei der Jugend wird eng mit der FF Neuzeug zusammengearbeitet. "Letztes Jahr haben wir gemeinsam einen 24-Stunden-Jugend-Tag veranstaltet." Im Bewerbswesen sind die Kameraden ebenfalls aktiv. 2016 konnte die FF Schwaming nach sechsjähriger Vorbereitungs- und Verhandlungszeit das neue Kleinlöschfahrzeug in den Dienst stellen.Sehr kreative Ideen hat der Kommandant-Stellvertreter, Josef Mauhart Junior. Er bastelt aus alten Feuerlöschern verschiedenste Dinge, beispielsweise WC Papier Reserverollenhalter oder zur Fahrzeugsegnung letztes Jahr ein Rednerpult. Zu den Fix-Terminen der FF Schwaming zählen das Dorffest, das seit über 30 Jahren im Juli veranstaltet wird und das Maibaumaufstellen am 30. April.