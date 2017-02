"Bewusstsein der Leute schärfen"

15.02.2017, 03:00 Uhr

Großputz-Woche in Steyr: Vom 21. bis 28. April heißt es bereits zum zehnten Mal "Steyr putzt".

STEYR. Viele freiwillige Helfer haben sich in den vergangenen neun Jahren im Rahmen der Aktion „Steyr putzt“ auf den Weg gemacht, um die Stadt Steyr und ihre Grünflächen von herumliegendem Abfall zu säubern. "Begonnen hat alles damit, dass das Bundesheer damals schon bestimmte Gebiete gesäubert hat", erzählt Ex-Vizebürgermeister und Initiator Gerhard Bremm. Gerade in heiklen Gebieten wie dem Münichholzer Wald oder der Himmlitzer Au kam es oft zu Müllablagerungen. "Wir haben uns gedacht, wenn das Bundesheer schon so eine Säuberung durchführt, warum machen wir nicht einfach eine organisierte Aktion daraus". Und die Aktion hat eingeschlagen. An die 400 Teilnehmer säuberten beim ersten Mal die Stadt. "Weil es so gut angelaufen ist, haben wir sie im nächsten Jahr fortgesetzt. Wir wollten damit auch das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen, dass man Müll nicht einfach so entsorgt", so Bremm. In den letzten drei Jahren wurde die Aktion „Steyr putzt“ auf eine ganze Woche ausgedehnt. So hatten nicht nur zahlreiche Vereine und einzelne Personen, sondern auch Schulen und Kindergärten die Möglichkeit, mitzumachen.

Saubere NaturEiner der vielen Vereine, die von Anfang an bei Steyr putzt beteiligt waren, sind die MS Divers. "Wir sehen uns einen Sinn darin, speziell im Uferbereich der Enns, der Steyr und des Ramingbaches den Müll einzusammeln. Für Schulen beispielsweise wäre es zu gefährlich dort zu putzen", sagt Kurt Buchner. Zu den besonderen Fundstücken der MS Divers zählen unter anderem Mistkübel und Motorteile. "Die letzten beiden Jahre waren wir am Ramingbach tätig. Da ist die Müllsituation schon besser geworden", so Buchner. Auch seit Beginn dabei sind die Naturfreunde Ortsgruppe Steyr. "Ziel unseres Vereines ist es, Menschen in die Natur zu bringen, und die sollte natürlich sauber sein. Wir als Verein haben ein Interesse daran, dass die Umwelt in Ordnung ist", sagt Johann Ritt, Vorsitzender-Stellvertreter. Vor allem Hänge und Böschungen werden von den Mitgliedern vom Müll befreit. "Letztes Jahr haben wir den Hang oberhalb des Märzenkellers übernommen. Wir werden heuer wieder dabei sein", so Ritt.Ausgezeichnete AktionSoviel Engagement der Stadt wurde auch belohnt. Beim Wettbewerb "Sauberste Region Österreichs" der ARA, hat Steyr 2014 den dritten Platz belegt. Besonders beeindruckt hat dabei die Aktion Steyr putzt.Heuer werden die Stadt und die umliegenden Naherholungsgebiete von Freitag, 21. April bis Freitag, 28. April wieder auf Hochglanz gebracht. Die nötige Ausstattung wie Handschuhe, Abfallsäcke, Zangen sowie T-Shirts werden von den Steyrer Stadtbetrieben zur Verfügung gestellt. Anmelden für die Aktion ist ganz einfach über die Homepage www.stadtbetriebe.at möglich. Als Dankeschön gibt es für alle, die bei Steyr putzt dabei waren, am Freitag, 28. April ein Abschlussfest.• In den zehn Jahren haben über 8000 Teilnehmer fast 300.000 Liter Müll gesammelt. Das entspricht rund 15-20 Tonnen Abfall. Eine 4-köpfige Familie müsste über 50 Jahre lang Restabfall produzieren um diese Menge zu erreichen• Besondere Fundstücke:Jedes Jahr: Fahrräder, Autoreifen und PC´s2007: Fenster, Kinderwagen, 200l Stahlfass und eine Sprenggranate2008: Parkbank aus dem Wehrgrabenkanal2012: Zwei Tresore, Verkehrsschild,2015: Die NMS Kopernikusschule machte sich mit dem Drachenboot auf Müllsuche2016: Telefonmast, Boiler im Ramingbach• Anmeldung: Wunschtermin und -gebiet und Teilnehmer einfach unter www.stadtbetriebe.at/Steyr_putzt eintragen. Infos auch unter Tel. 07252/899-221.