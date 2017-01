Bike&Ski am Glasenberg

23.01.2017, 00:33 Uhr

Der "FATBIKE"-Trend kommt aus Alaska und wird in den Kitzbüheler Alpen bereits seit 2 Jahren "gelebt". Sogar eigene SnowBike-Schulen gibt es bereits. Gefahren wird auf Forststrassen, Rodelbahnen und Skipisten.

Die neuen Breitreifen (4,8”/ca.12cm) mit ausgerichteten Stollen bieten einiges an Traktion. Kein Schlupf, kein Schlingern – als wäre es nichts besonderes, auf Schnee unterwegs zu sein und mit der Motorunterstützung bergauf ein Kinderspiel.Prädestiniert erscheinen dünner Pulverschnee auf einer kompakten Harschschicht oder eine insgesamt dünne Schneedecke bei der die Reifen sich am darunter liegenden Boden abstützen können.Mit ordentlich Gewicht auf dem Vorderrad lassen sich auch einfache Pisten bewältigen.So ist unter anderem auch die Glasnerhütte am Glasenberg/Maria Neustift bereits zur Freude von Hüttenwirt Kurt Krifter auch im Winter gut besucht von Ebikern die im doppelten Sinne bei ihm "auftanken".