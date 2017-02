Brauchtum: Segnung der Täuflinge

05.02.2017, 20:25 Uhr

Heute findet sich dieser sinnvolle Brauch in der Segnung der Täuflinge des letzten Jahres am Sonntag rund um den 2. Februar. In Waldneukirchen organisiert seit vielen Jahren die Mütterrunde den Festgottesdienst, der vom Kinderchor und schönen Texten sehr persönlich gestaltet wird. Von den 15 Täuflingen kamen 11 mit Eltern, Geschwistern und Paten. Pfarrer Hofmann nahm sich dann die Zeit, um allen Kindern den Segen durch Auflegen der Hände zu geben. Nach dem Gottesdienst, der vom fröhlichen Geplauder oder Quengeln der Kleinsten richtig lebendig wurde, ging es zum Frühstück in das Pfarrheim.