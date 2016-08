Bundes-Vizesieger Stefan Steiner erstmals Landessieger im Pflügen

28.08.2016, 21:46 Uhr

Eine gerade Spaltfurche, die richtige Arbeitstiefe und eine saubere gerade Schlussfurche sind neben der Einhaltung des Zeitlimits die Hauptkriterien beim zentimetergenauen Arbeiten mit Traktor und Pflug.

Landessieger – Kategorie BeetpflugSTEINER Stefan (23), Landjugend Kremsmünster, Bez. Kirchdorf/Krems, Beruf: Technischer Angestellter.Warum starten sie als Bundes-Vizesieger bei der Landesmeisterschaft ?„Als Bundes-Vizesieger bin ich bereits für die nächstjährige Bundesmeisterschaft qualifiziert und hätte bei der heurigen Landesmeisterschaft nicht um die Qualifikation teilnehmen müssen. Ich bin zwar bei der Landjugend Kremsmünster aber in Kematen/Krems wohnhaft und die Landesmeisterschaft ist nur wenige Kilometer von mir entfernt, deshalb musste ich sozusagen den Heimvorteil mehr oder weniger ausnutzen. Und jetzt bin ich erstmals Landessieger."Bundes-Vizesieger und Landessieger 2016, welche Ziele gibt es noch ?„Bernhard Esterbauer von der LJ Handenberg (OÖ) mit dem ich beim Bundespflügen in der Mannschaft Beetpflug Gold erreicht habe, hat sich mit dem Bundessieg in der Einzelwertung für die Pflüger-Weltmeisterschaft 2017 in Kenia qualifiziert. Mein Ziel ist der nächstjährige Bundessieg, der mir die Qualifikation für die Pflüger-WM 2018 im Nachbarland Deutschland bringen würde.“In deiner Familie gab es schon große Erfolge beim Wettpflügen?„Ja, das stimmt. Mein Vater Johann Steiner war 1987 Weltmeister im Pflügen und mein Bruder Andreas war 2004 Vize-Weltmeister. Klar, dass auch ich zumindest einmal bei einer Pflüger-WM dabei sein will.“Klasse Beetpflüge:1. Stefan Steiner, LJ Kremsmünster, 111,06 Punkte2. Gerald Seiberl, LJ Reichenau, 105,49 Punkte3. Stefan Gstöttenmayr, LJ Alberndorf, 104,19 Punkte4. Markus Söllradl, LJ Kremsmünster, 84,46 PunkteKlasse Volldrehpflüge:1. Andreas Gstöttenmayr, LJ Alberndorf, Bez Urfahr-Umgebung, 102,32 Punkte2. Martin Wurhofer, LJ Neukirchen/Enknach, 100,62 Punkte3. Sebastian Scherrer, LJ Schardenberg, 96,67 Punkte15. Peter Flotzinger, LJ Kremsmünster, 78,28 Punkte