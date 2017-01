Castingshow DSDS: Bühne frei für Felix Marks

10.01.2017, 12:38 Uhr

Neuzeuger Musiker Felix Marks bei Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit dabei.

„Zeitpunkt hat gepasst“

Elvis, Johnson und Mayer

SIERNING. Wahrscheinlich konnte Felix Marks musizieren, bevor er überhaupt laufen gelernt hatte. Völlig aus der Luft gegriffen wäre das nicht: Bereits mit eineinhalb Jahren saß der Neuzeuger das erste Mal am Schlagzeug.Jetzt bringt ihn sein Gesangstalent sogar in die 14. Staffel der Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS): „Der Zeitpunkt hat einfach gepasst. Ich war in Wien als dort das DSDS-Scouting war. Dann hab ich meine Gitarre geschnappt und bin hingefahren“, so der 21-Jährige. Dort hat der Elvis-Fan „Blue Suede Shoes“ und Ed Sheerans „Sing“ zum Besten gegeben – und konnte prompt überzeugen. Aktuell absolviert Marks sein Bachelor-Studium Film und Fernsehen in München.„Ich bin mit meinem Studium bald fertig, vielleicht studiere ich dann noch Musik“, so Marks. Der Neuzeuger hat auch familiär äußerst musikalische Wurzeln, selbst spielt er Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Mit einigen Freunden gründete Marks die Band „Soundgeil“. Auch einige Eigenkompositionen gibt's dabei zu hören: „Ich schreibe meine Texte auf Deutsch oder auf Englisch – je nachdem, was besser klingt. Wichtig ist mir, dass meine Songs eine Message haben und schlüssig sind. Am Ende muss ein stimmiges Gesamtpaket herauskommen.“ Neben Elvis prägen die Musik des 21-Jährigen auch Jack Johnson und John Mayer. Am liebsten hört der Student Funk, Rock'n'Roll und Swing. „Ich bin mir aber sicher, dass ich in jeder Musikrichtung einen Song finde, der mit gefällt“, schmunzelt der Musiker. Aktuell konzentriert sich Marks vermehrt auf Filmmusik. Alle weiteren Infos auf felix-marks.com