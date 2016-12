"Die Ziele konkret formulieren"

29.12.2016, 01:30 Uhr

Vorsätze: Mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben, auf die Gesundheit achten & Neues ausprobieren.

STEYR. Zum Jahreswechsel setzen sich viele Menschen gute Vorsätze. Sehr häufig haben diese mit Stressverringerung, Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, mehr Sport oder mehr Zeit für die Familie zu tun. Aber ist es sinnvoll, sich Neujahrsvorsätze zu überlegen? "Diese Frage kann man in jedem Fall mit Ja beantworten", sagt Sylvia Heller, Klinische- und Gesundheitspsychologin sowie Psychotherapeutin aus Steyr: "Denn es ist für uns sinnvoll, über unser Leben zu reflektieren, Bilanzen zu ziehen und uns zu überlegen, was wir gerne möchten und wo wir hinwollen". Viele Menschen scheitern aber auch an ihren Neujahrsvorsätzen und diese sind dann auch schnell vergessen. Wenn gute Vorsätze in der Vergangenheit immer wieder gescheitert sind, hat das mit der Art der gesetzten Ziele und der Umsetzung zu tun. Zuallererst ist es wichtig, dass der Vorsatz oder der Wunsch nicht durch die Erwartungen anderer geprägt ist. "Der Neujahrsvorsatz sollte nicht aus der Silvesterlaune heraus entstehen, sondern eine im Vorfeld gut überlegte Entscheidung sein." Im nächsten Schritt geht es darum, dass aus einem Vorsatz ein konkretes Ziel wird. "Wenn es um Ziele geht, ist es wesentlich, dass diese klar, konkret und positiv formuliert sind. Es macht Sinn, sich nicht zu viel vorzunehmen, damit die guten Vorsätze nicht gleich zum Scheitern verurteilt sind". Auch ein Belohnungssystem sollte es geben.

Nicht gleich aufgebenNatürlich gehören auch Misserfolge zu einer Verhaltensänderung. "Es ist sinnvoll, sich Strategien zurecht zu legen, damit umzugehen und dann zu reflektieren, ob ein Ziel zu hoch gesteckt war. Wichtig ist es, nicht gleich aufzugeben". Die Unterstützung durch andere ist bei der Umsetzung auch hilfreich.Bürgermeister Gerald Hackl hat für die Stadt einen Wunsch. "Dass das konstruktive und respektvolle Gesprächsklima erhalten bleibt". Privat nimmt sich der Steyrer Stadtchef vor, 2017 mehr Sport zu treiben als bis jetzt und sich gesünder zu ernähren. "Für Tennis und Fußball habe ich oft zu wenig Zeit". Hackl ist kein Freund von Neujahrsvorsätzen. "Ich habe einen Grundsatz: Ich versuche ein guter Mensch zu sein und zu bleiben".Vorsätze das ganze Jahr überAuch die Bezirksvorsitzende der Wirtschaft Steyr-Stadt, Bettina Stelzer-Wögerer, hält nichts von Neujahrsvorsätzen. „Vorsätze treffe ich das ganze Jahr über und bemühe mich dann, diese auch umzusetzen. Ich halte nicht so viel davon, diese an den Jahreswechsel zu binden, vor allem nicht in dieser schnelllebigen Zeit.“Keine Vorsätze für 2017 hat auch Josef „Pepe" Schütz, Bandleader von „The Rats are back“ aus Losenstein. "Vorerst hab ich mir gedacht fürs nächste Jahr steht folgendes am Plan: Mein Lebensziel – mit meiner Band die musikalische Landschaft in Österreich ordentlich umzukrempeln – nicht aus den Augen zu verlieren, mit dem Rauchen aufzuhören und mehr Sport zu machen. Aber ich habe mich dann entschlossen fürs nächste Jahr nichts vorzunehmen, das hat 2016 gut geklappt". Ganz anders bei Landtagsabgeordneter Regina Aspalter. "Ich möchte nächstes Jahr mit Kooperationen regionale Produkte hervorheben und Akzente setzen." Privat soll 2017 die Familie im Vordergrund stehen. "Ich möchte mir bewusst mehr Zeit für meine Familie nehmen".