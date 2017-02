Dietachs mobile Bücherei

16.02.2017, 12:21 Uhr

Die Bücherei kommt vorbei – derzeit auf der Eni Tankstelle am Heuberg

Nächster Halt: Gemeindeamt Dietach

DIETACH. Sachbücher aus der Bücherei Dietach liegen jetzt in der Tankstelle am Heuberg auf, damit sie an Ort und Stelle gleich ausgeliehen werden können.„Ich freue mich, dass Herr und Frau Schweinschwaller meine Projektarbeit zur ehrenamtlichen Bibliothekarin unterstützen und mir Platz in ihrem Geschäftslokal zur Verfügung stellen“, freut sich Maria Bugl.Bis zum 26. Februar gibt es noch die Möglichkeit, dort in den Büchern zu schmökern oder das eine oder andere Buch auszuborgen. Dann wandern die Bücher weiter. Die nächste Station ist das Gemeindeamt in Dietach im ersten Stock, wo wieder ausgewählte Bücher bereitgelegt werden.Das Bücherei-Team freut sich natürlich auch, wenn Sie die Bücherei besuchen, hier gibt es eine große Anzahl von Medien und in den nächsten Tagen wird auch der neue Sachbuchraum fertiggestellt.