Echte Mistkerle: Ohne Altlasten ins neue Jahr

02.01.2017, 00:00 Uhr

Jahr für Jahr nehmen wir alten Ballast mit ins neue Jahr. Jetzt ist es Zeit aufzuräumen.

Vollgestellter Dachboden und zugemüllter Keller

Jeder kennt diese Projekte die man Monat um Monat und Jahr für Jahr vor sich herschiebt. Es fehlt die nötige Energie, geschweige denn die erforderliche Zeit diese endlich in Angriff zu nehmen.Ideen was man aus den gewonnen Freiflächen machen möchte, wären zur Genüge vorhanden, denn Dachboden ausbauen und in den Keller einen Partyraum… wenn da nicht all das Gerümpel und all die Dinge „die-man-ja-nochmal-brauchen-könnte“ wären.

Hier helfen die Echten Mistkerle gerne

Wir räumen auf! Systematisch und strukturiert wird abgebaut und entsorgt, in kürzester Zeit hinterlassen wir Ihnen besenreine Räume.Alsist es für uns ein Kinderspiel auch größere Flächen schnell und effizient zu leeren. Den das Know-How und die Erfahrung unserer Echten Mistkerle spart Ihnen Zeit und Nerven.Alshaben Sie die Garantie einer gesetzeskonformen und umweltschonenden Entsorgung und Wiederverwertung.Wir helfen Ihnen Ihr Haus von Altlasten und unnützem Gerümpel zu befreien, starten Sie aufgeräumt ins neue Jahr.Gewerbestraße 44595 WaldneukirchenTel. 07258 29129office@steiner-entsorger.at