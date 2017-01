Ehrenring für Adlwanger Ex-Bürgermeister Mag. Franz Hieslmayr

17.01.2017, 20:15 Uhr

„Es ist leichter, ein Held zu sein, als ein Ehrenmann. Ein Held muss man nur einmal sein, ein Ehrenmann immer.“ Mit diesen weisen Worten eines italienischen Dichters begann Bürgermeister Karl Mayr die Feier in der vollen Bürgerhalle und honorierte gleich ein ganzes Lebenswerk, ein beispielhaftes Engagement für die Gemeinde, für den Bürgermeister vor seiner Zeit – Mag. Franz Hieslmayr. Als Wegmarken hob er die Sanierung des Gemeindeamtsgebäudes, den Ausbau des Kindergartens, der Volksschule, des Kanal-, Güterwege- und Siedlungsstraßennetzes und zuletzt die Initiierung des gelungenen Neubaues von Feuerwehr-, Chor- und Musikhaus. In seiner Amtszeit ist die Bevölkerungszahl von 1107 auf 1740 gestiegen, was nur durch die Erschließung neuer Siedlungsbereiche möglich war. Dies zeigt anschaulich, welch großen Einsatz, welche Zielstrebigkeit und Kompetenz er stets bewiesen hat und welch nachhaltigen Einfluss sein politisches, aber auch sein ehrenamtliches Wirken auf die Entwicklung von Adlwang hatte. Kein Wunder also, dass alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen einhellig dem Antrag auf die Verleihung der Ehrenbürgerschaft zugestimmt haben.Schon in seinen Jugendjahren entschied sich Franz Hieslmayr dazu, für seine Gemeinde zu wirken. Nach dem Studienabschluss 1975 gründete er die Junge ÖVP Adlwang. 1979 wurde er in den Gemeinderat berufen, 1982 Ortsparteiobmann geworden, 1985 Gemeindevorstand, 1991 Vizebürgermeister und seit Jänner 1995 Bürgermeister bis 5. März 2015. Sein Start als Bürgermeister war sicher nicht einfach, galt es doch den Gemeindehaushalt durch nicht immer populäre Einschnitte nachhaltig zu sanieren und hat dazu seine Hobbys, wie die Musik und in den jüngeren Jahren den Fußball, trotzdem nie vernachlässigt.Bürgermeister a.D. Mag. Franz Hieslmayr gab mit bürgerschaftlichem Engagement dem Wallfahrtsort Adlwang ein Gesicht, wofür sich die Gemeindevertretung mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft ganz herzlich bedanken möchte. In den Dank eingeschlossen wurde auch Gattin Hilde, die sein Engagement stets mitgetragen hat und ihn in vielen gesellschaftlichen Ereignissen immer beigestanden ist.Glückwünsche gab es auch zu seinem 66. Geburtstag vor sechs Tagen. Zu diesem Ehrentag und zur Ehrenbürgerschaft schloss sich mit herzlichen Glückwünschen auch die Partnergemeinde Lautertal mit Bürgermeister Heiko Stock und Ortsvorsteher Erwin Stertz und Karl-Heinz Hansel an.Aber auch 23 weitere ehrenamtliche Gestalter im Dorfleben standen im Mittelpunkt dieser Feier, wobei vier Ehrenzeichen in Gold und 19 Ehrenzeichen in Silber an verdiente Bürgerinnen und Bürger übereicht worden sind.

EHRENZEICHEN in GOLD: ACHATHALER Johann, MAYR Karl, WEGERER Franz, GURTNER Josefa;EHRENZEICHEN in SILBER: PLATZER Karl, ACHATHALER Romana, SCHIERL Karl, PUCHER Johann, THANNER Martha, HIESLMAIR Maria, DI NIEDERKROTTENTHALLER Reinhard, LUNGENSCHMIED Franz, MANDORFER Franz, WOLFSCHWENGER Engelbert, LETTENMAIR Johann, BREINESBERGER Friedrich, ACHATHALER Karl, ZEILINGER Albert, LEHNER Rudolf, HÖLLHUBER Leopold, SCHWARZENBRUNNER Ferdinand, KASPAR Anton und PLATZER Kurt;Fotos: Georg NESTLER (honorarfrei)