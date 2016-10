Einbrecher verursachten mehr als 26.000 Euro Schaden und flüchteten

04.10.2016, 08:36 Uhr

GAFLENZ. In der Nacht auf Montag, den 3. Oktober 2016, drangen unbekannte Täter in ein unversperrtes Werkstättengebäude in Gaflenz ein und stahlen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und ein Schweißgerät.In einem landwirtschaftlichen Betrieb unweit des ersten Tatortes schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten durch das Fenster ins Innere. Dort stahlen sie Motorsägen, Elektrowerkzeuge, Akkuschrauber und weitere Werkmaschinen. Danach drangen die Täter in einen nahen Gewerbebetrieb ein und stahlen aus der Werkstatt mehrere Werkzeuge und Maschinen. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 26.500 Euro.Die Täter konnten unerkannt entkommen.Die Polizei ersucht um Hinweise zur Täterschaft bzw. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen in Gaflenz. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weyer unter der Telefonnummer 059133-4156.