Einbruch in Weihnachtskiosk geklärt

06.01.2017, 08:58 Uhr

Der Einbruch in einen Weihnachtskiosk in Steyr in der Nacht vom 5. Dezember 2016 wurde nun durch die Polizei in Steyr geklärt.

STEYR. Laut Polizeimeldung steht ein 17-Jähriger aus Steyr unter Verdacht. Der alkoholisierte Jugendliche hatte am Abend des 4. Dezember 2016 beim Treffen mit seinen Freunden einen Bolzenschneider bei sich. Er wollte gemeinsam mit seinen Freunden in den Kiosk einbrechen. Die beiden Freunde hielten davon zunächst Abstand, sodass der Beschuldigte selbst in den Kiosk einbrach. Nach der Öffnung halfen ihm seine beiden Freunde beim Abtransport der Waren. Die gestohlenen Getränke wurden im Anschluss zum Großteil gemeinsam konsumiert sowie 50 gestohlene die Feuerzeuge an die Mittäter sowie an weitere Personen verteilt. Die Burschen werden nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.