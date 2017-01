Ernst Rohrauer seit Jahren Klubsieger in allen Klassen

01.01.2017, 13:08 Uhr

PETTENBACH. Der Fotoklub Pettenbach beging seine Jahresabschlussfeier und ließ die Highlights aus 2016 Revue passieren.Obmann Franz Etzenberger präsentierte die Aktivitäten aus dem vergangenen Klubjahr – von den Seitenblicken, dem Fotowettbewerb „Landschaften in Pettenbach“ samt Vernissage, dem Reisevortrag „Kanada – USA - Alaska“ und den Teilnahmen bei nationalen und internationalen Fotowettbewerben. Der mit Musik untermalte Fotorückblick wurde von Alexander Ritt zusammengestellt. Bürgermeister Leopold Bimminger dankte in seinen Grußworten für die Leistungen des Fotoklubs und die gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde.Ernst Rohrauer gewann so wie im Vorjahr vereinsintern alles, was es zu gewinnen gab. In der Jahreswertung der Bilder des Monats dominierte er vor Ingrid Schachinger und Norbert Fuchs. Bei der Klubmeisterschaft siegte er vor Ingrid Schachinger und Monika Dutzler und er holte sich auch alle drei Spartensiege Farbbild, Schwarz-weiß und Digital. Mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Almtal klang der Abend im Bierhotel Ranklleiten gemütlich aus.

J a h r e s w e r t u n g B i l d d e s M o n a t s :1. Rohrauer Ernst, 2. Schachinger Ingrid, 3. Fuchs Norbert, 4. Hütmeyer Gerhard, 5. Redtenbacher Karl, 6. Dutzler Monika, 7. Radner Martin, 8. Hitzenberger Wilhelm, 9. Mosler Winfried, 10. Aitzetmüller Josef;K l u b m e i s t e r s c h a f t :1. Rohrauer Ernst, 2. Schachinger Ingrid, 3. Dutzler Monika, 4. Hütmeyer Gerhard, 5. Fuchs Norbert;