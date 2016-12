Fachschule Kleinraming: Wo man Schule erleben kann

29.12.2016, 05:00 Uhr



Fachschule: „Wir geben neue Perspektiven“

„Der Tag der offenen Tür ist ein Tag für die ganze Familie, für alle Interssierten, für Jung und Alt. Neben der umfassenden Info mit und zu den Ausbildungszweigen gibt es auch Wissenwertes über Trends in Sachen Ernährung, Deko und noch vieles mehr“, lädt Direktorin Siegrid Wörfel ein. Von 10 bis 17 Uhr geht es im gesamten Schulgebäude rund. Schüler der einzelnen Ausbildungsmodule informieren über ihre Lerninhalte und zeigen wie beispielsweise Cocktails richtig gemixt und dekorativ angerichtet werden. Trends in Sachen Deko in Haus und Garten warten ebenfalls auf die Besucher. Gesundheitsfans sind beim Rückenworkout, beim Kneippen oder bei der Fuss- & Venengymnastik genau richtig. Die Juniorfirmen der dritten Klassen präsentieren ihre Produkte. Bei für die Besucher gestalteten Führungen durchs Haus können die Besucher die Schule hautnah erleben.Und auch das Kulinarische kommt auf jeden Fall nicht zu kurz. Unter anderem gibt es Fingerfood und Köstlichkeiten aus der Kleinraminger Schmankerlküche.Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz werden von den Lehrkräften vorgelebt.Die Fachschule Kleinraming steht als Bildungsdrehscheibe in der Region. 250 Schüler, aufgeteilt auf drei Schulstufen, werden an der Fachschule von 32 Lehrkräften unterrichtet.Im ersten Jahr der Fachschule erfolgt die Grundausbildung. Danach wählen die Schüler unter sechs verschiedenen Ausbildungsschwerpunkten, sogenannten Modulen. „Die Stärke dieses Modulsystems liegt einerseits in der Förderung von Fähigkeiten der einzelnen Schüler, andererseits in der Möglichkeit, des raschen Reagierens auf Anforderungen in der Wirtschaft“, so Direktorin Siegrid Wörfel.

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist der praxisbezogene Unterricht. Bei Projekten mit Kindergärten, Volksschulen und Neuen Mittelschulen aus der Region profitieren beide Seiten. „Die Teilnehmer lernen unsere Schule kennen und unsere Schüler können das Gelernte in die Praxis umsetzen“, so Wörfel.In den Junior-Firmen der Schüler der dritten Jahrgänge steht learning by doing am Programm.Eine Abendschule für Erwachsene und Kurse für externe Interessierte, die von den Lehrern gehalten werden, runden das umfangreiche Bildungsangebot ab.Neben der fachlichen Ausbildung steht auch die soziale Kompetenz in der Fachschule im Vordergrund. „Die Bildungsaufgabe der Gegenwart heißt ´Stärkung der Persönlichkeit´. Ein großes Anliegen von mir und meinen Kolleginnen ist es, neben der fachlichen Bildung auch persönliche und soziale Kompetenz unserer Schüler zu entwickeln und zu fördern“, erklärt Direktorin Wörfel.Die Lehrkräfte der Fachschule sind nicht nur Wissensvermittler: „Sondern auch Helfer, Stützen, Vorbilder und für manchen von uns ein Freund und Kumpel“, so derTenor der Schüler.Infos: Fachschule Kleinraming Fotos: Fachschule, Mader, kai