Fotoshooting im Schloss Leopoldskron für die kommenden Miss Universe Wahlen

08.01.2017, 15:09 Uhr

Star-Designer Aviad Arik Herman‘s designte ein spektakuläres National Costume für Österreichs Kandidatin Dajana Dzinic.Die Miss Austria Corporation entsendet bekanntlich auch heuer wieder eine Teilnehmerin zu den Miss Universe Wahlen, die am 30. Jänner 2017 diesmal auf den Philippinen stattfinden. Für Österreich wird die österreichische Miss Dajana Dzinic (Abflug ist am 12. Jänner 2017) an den Start gehen und bei dieser Gelegenheit auch ein speziell vom internationalen Erfolgs-Designer Aviad Arik Herman entworfenes „National Costume“ tragen, der sich dafür ein Thema mit großem Erfolgspotential ausgedacht und ein spektakuläres National Costume zu Ehren des 50-Jahr-Jubiläums von "The Sound of Music" für die österreichische Kandidatin entworfen hat.Da Österreich bzw. insbesondere Salzburg weltweit als die Heimat von „Sound of Music“ betrachtet werden, liegt es nahe, die offiziellen Pressefotos für dieses National Costume an einem der Original-Drehorte der Broadway-Verfilmung, dem Schloss Leopoldskron, aufzunehmen. Dieses Foto-Shooting fand am 5. Jänner 2017 statt, wobei unsere Kandidatin Dajana im „Sound of Music“-Outfit von der bekannten Photographin Ines Thomsen in Szene gesetzt werden wird (www.ines-thomsen.com).Designer Aviad Arik Herman war persönlich anwesend beim Shooting und überließ bei der Umsetzung nichts dem Zufall. „Ich freue mich auch heuer wieder mit der MAC zusammenarbeiten zu dürfen, nachdem letztes Jahr schon Amina Dagi mit dem Conchita Wurst Outfit bei der Miss Universe Wahl für Furore gesorgt hat, wird auch Dajana auf der Bühne wieder gebührend auffallen!“ so der kreative Designer.„Wir haben uns bereits im September kennengelernt und die Einzelheiten meines Kleides besprochen, aber das 11 Kilo schwere Outfit übertrifft meine Vorstellungen – ich bin begeistert und freu mich jetzt schon, es bald auf der Bühne präsentieren zu dürfen!“ so Miss Universe Austria Dajana Dzinic, die bereits am Donnerstag Richtung Philippinen abhebt.„Für das richtige Fotosujet habe ich mich eingehend mit „Sound of Music“ beschäftigt – ich glaube mit der Location und den Motiven haben wir das Thema perfekt umsetzen können! Und auch das Team am Set war hervorragend! Danke auch an das Stylingteam von Sturmayr und der Cambio Beautyacademy!“ so Fotografin Ines Thomsen.Auch das ganze Team von Schloss Lepoldskron war bemüht, dass unsere Dajana perfekt in Szene gesetzt werden konnte. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Kandidatinnen in ganz Österreich herzlich willkommen sind und auf positive Resonanz treffen, wenn es darum geht unsere österreichischen Missen im Ausland zu präsentieren! Danke an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit mit dem Schloss Leopoldskron“ MAC GF Silvia Schachermayer.

Ders National Costume Contest im Rahmen der Miss Universe WahlenDer beliebte und stets Aufsehen erregende „National Costume Contest“ ist bekanntlich ein hochklassiges Side Event der Miss Universe Wahl. Bei diesem schrägen Kostüm-Bewerb präsentieren sich die teilnehmenden Nationen traditionell mit schrillen und/oder opulenten Outfits, die in oft überzeichneter Weise eine Besonderheit aus Vergangenheit oder Gegenwart des jeweiligen Landes visualisieren sollen.Die Herausforderung dieses speziellen Bewerbes ist, das jeweilige Land mittels eines intelligenten, originellen National Costume zu repräsentieren und damit Jury, Medien und Publikum gleichzeitig zu unterhalten und zu beeindrucken. In den vergangenen Jahren wurde es dabei immer wichtiger, auch eine auf Tradition basierende bzw. gesellschaftspolitisch, historisch, kulturell oder aus sonstigen Gründen für das jeweilige Land relevante Message mitzutransportieren, die das Potential hat, für sich alleine zu stehen sowie den öffentlichen Diskurs zu entfachen. Damit unterscheiden sich die National Costumes ganz wesentlich von herkömmlichen Karnevals- oder Theater-Kostümen.Der National Costume Bewerb ist keinesfalls nur ein „Fun Contest“, sondern hat hat sich in den letzten Jahren für die teilnehmenden Länder immer mehr zum strategischen Instrument im Rahmen der Miss Universe Wahlen entwickelt und wird damit zunehmend wichtiger denn je. Denn nicht zuletzt ermöglicht gerade der National Costume Contest den Teilnehmern, unter anderem wichtige Botschaften zu transportieren, die Besonderheiten des jeweiligen Landes zu präsentieren, damit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der Medien und der Jury in besonderer Weise zu erringen und auf den Hauptbewerb zu lenken.