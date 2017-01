„Genussvolle Zusammenarbeit“ – Von der einmaligen Nothilfe zur nachhaltigen Lösung

10.01.2017, 08:52 Uhr

Er und alle anderen Produzenten sollen nicht nur gerade über die Runden kommen können, sondern angemessen davon leben und gut mit dem Einkommen wirtschaften können. Der faire Preis liegt nun dort, wo er hingehört, um ein gutes Leben und die Pflege und Ernte köstlicher und gesunder Früchte zu ermöglichen.

Dimitrios wird für uns Anfang Februar die süßliche Orangensorte Merlin ernten. Da nun rechtzeitig geerntet werden kann, sind die Orangen noch mindestens 2 Wochen lagerbar und werden NICHT gewachst. Die Schale kann bedenkenlos verwendet werden. Die Orangen kommen aus einem naturnahen Orangengarten und sind ungespritzt. Dimitrios hat um die Bio-Zertifizierung angesucht und wird 2017 Bio-Umstellungsbetrieb werden. Der faire Preis für die reif gepflückten und direkt gelieferten Orangen liegt bei20 € für 10 kg (entspricht 2,00 €/kg)12,00 € für 5 kg (entspricht 2,40 €/kg)Bestellt werden kann bis Dienstagtag, den 24. Jänner 2017 über den Onlineshop www.unser-bioladen.at unter Aktionen Obst.oder per mail an info@unser-bioladen.at – Bitte Telefonnummer angeben.Die Orangen werden Anfang Februar geliefert. Wann genau sie abgeholt werden können, geben wir noch bekannt.Es wäre wunderbar, wenn wir es wieder schaffen, einen Lastwagen mit 22.000 kg voll zu bekommen.Bitte mail diese Aktion an andere weiter (Freunde, Bekannte, Organisationen), auch wenn diese bisher noch nie im Nets.werk eingekauft haben. Wer die kritische und schwierige Situation in Griechenland kennt, der weiß, dass dort jede Hilfe und jeder Euro doppelt wiegt.DANKE! Auf eine „Genussvolle Zusammenarbeit“ !