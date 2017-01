Hammer Party: 20 Jahre Segafredo!

30.01.2017, 04:22 Uhr

Wenn in einer Stadt wie Steyr Chartstürmer "LEMO" und "The Grandmas" an einem Abend zu sehen sind, dann ist klar, wo die Party abgeht. Das gibt's nur im Segafredo!Nach einer wirklich amüsanten Vorstellung der "Segafredo Legenden" und einem kurzen musikalischen Intermezzo vom Chef selbst, ließ zuerst "LEMO" und danach "The Grandmas" die Fetzen fliegen.

Besser kann man kaum unterhalten werden, die Stimmung war grandios!20 Jahre und kein bisschen leiseVor nunmehr 20 Jahren schlug der Bad Ischler Gastronom Werner Leschanowsky (alias "Lesch") seine Zelte am Steyrer Stadtplatz auf. Leise war er schon damals nicht. Steyr kennt ihn heute als einen der polarisiert und wie er selbst sagt "gerne das Mal aufreißt".Auf diese Weise macht man sich nicht nur Freunde. Tatsache ist, dass er die Stadt angefangen von den Schanigärten am Stadtplatz, bis hin zum jährlichen Benefizkonzert positiv verändet hat.