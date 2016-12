Helfen mit Genuss

23.12.2016, 09:39 Uhr

Ziel der Aktion war es, Geld zur Unterstützung des Projektes „fishnet – für Kinder in Afrika“ zu lukrieren. Der Verein unterstützt gezielte Hilfe in Kenia durch Ausbildung für Kinder und Jugendliche, Grundversorgung von Waisenkindern und nachhaltige Projekte zur Selbstversorgung (www.gofishnet.net).Mitarbeiter und Kunden von Möbel Leiner belohnten den Einsatz der Schüler und Schülerinnen mit regem Interesse und großherzigen Spenden.Die Erfahrung, dass wir, die wir uns Genuss leisten können, auch denen helfen können, die materiell benachteiligt sind, zeigt etwas von dem, was Weihnachten eigentlich sein soll: ein Fest der Nächstenliebe!