Hl. Theodul trifft Hl. Lucius...

27.01.2017, 06:45 Uhr

Eine Exkursion der besonderen Art erlebten die zukünftigen Genussmanager desunter der Leitung von, in Schlierbach und Empfing bei Ardagger.Zu Beginn der Fortbildung ging es in das Zisterzienserstift Schlierbach mit seiner Schaukäserei. Die Führung durch die Käserei bot Einblicke in die Produktionsräume, die Arbeitsprozesse und gab einen Überblick über die qualitativ hochwertigen Produkte des Hauses.Danach durfte selbstverständlich eine Verkostung der aromatischen Köstlichkeiten nicht fehlen.

Weiter ging es nach Empfing, wo die angehenden Käsekenner in die Rohkäseproduktion eingeweiht wurden.„Ziegenkäse Neu“ einer der innovativsten Käsebetriebe des Mostviertels hat sich ganz dem Rohmilchkäse verschrieben und so wurden die Schüler/Innen genau über die Arbeitsprozesse, Säuerungskulturen und Labanwendungen eingeweiht.Nunmehr steht einem positiven Abschluss der Prüfung zum Diplomierten Käsekenner Anfang Februar nichts mehr im Wege.