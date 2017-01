Kaffee trinken für den guten Zweck

22.01.2017, 10:22 Uhr

Beim „Coffee to help“ in Steyr sammelt die Auslandshilfe, unterstützt von der RegionalCaritas und der Stadtpfarre, für bedürftige Menschen und Kinder in Osteuropa. Die Caritas OÖ finanziert in Rumänien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Weißrussland und Sibirien unter anderem Armenküchen, Tageszentren für beeinträchtigte Kinder, Hilfe für alte alleinstehende Menschen oder Schulküchen, wo Kinder täglich eine warme Mahlzeit erhalten.Wer von den Kaffee-Trinkern Lust hat, kann sich auch freiwillig für die Caritas-Osthilfe-Kampagne „Wärme>Kälte“ für facebook fotografieren lassen. Schauspieler Gregor Seberg oder das Eishockey-Team „Black Wings“ haben es bereits vorgemacht und sich vor die Kamera getraut.Spenden für die Caritas-Osthilfesammlung sind auch jederzeit möglich unter:Kennwort: OsthilfesammlungIBAN: AT203400000001245000BIC: RZOOAT2LEmpfänger: Caritas für Menschen in Not