Keksrezept OÖ

26.11.2016, 08:56 Uhr

Mürbteig:300g Mehl110g Staubzucker1 Pkg. Vanillezucker2 DotterFür die Fülle benötigen Sie: Powidlmarmelade und DörrpflaumenDekoration: SchokoglasurZubereitung:Aus den Zutaten einen Mürbteig zubereiten und mindestens eine Stunde rasten lassen.Die Dörrpflaumen in kleine Stücke schneiden.Den Teig in 4 gleichgroße Stücke schneiden.Jedes Stück zu einem Rechteck ausrollen, nicht zu dünn und mit Powidlmarmelade bestreichen und großzügig mit den geschnittenen Dörrpflaumen belegen.Dann den Teig bis zu Mitte einrollen und die andere Hälfte des Teiges auch bis zur Mitte einrollen. Gut andrücken und auf eine Backblech legen und bei 160° Grad ca. 20 Minuten backen. Anschließend mit Schokoglasur dekorieren und abgekühlt in kleine Schnitten schneiden.