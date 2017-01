Kinderfaschingssitzung steht vor der Tür

31.01.2017, 19:46 Uhr

Nach dem Schema der bekannten Faschingssitzungen des BHCC wartet wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm mit Sketches, Gesangs- und Tanznummern, vorgebracht von einer Vielzahl von Kinder- und Jugendgruppen, auf die Zuschauer.Die Kinderfaschingssitzung findet am Samstag, den 11. Februar 2017 um 15:00 Uhr in der Jahnturnhalle in Bad Hall statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren € 10,-. Platzreservierungen sind leider nicht möglich, deshalb ist es ratsam zeitig zu kommen. Saaleinlass ist um 14:00 Uhr.Lassen Sie sich und Ihren Kindern dieses Spektakel nicht entgehen!