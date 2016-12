Kinderschutz: Vereine könnten sich „Pickerl“ besorgen

13.12.2016, 10:47 Uhr

Wigwam will Vereine bei Kinderschutz-Maßnahmen unterstützen

STEYR/Kirchdorf. Der Missbrauchsskandal im englischen Fußball zieht weite Kreise. Die „National Society for the Prevention of Cruelty to Children“ in Großbritannien spricht von einem „besorgniserregendem Ausmaß an Missbrauch“ in Sportvereinen. „Weniger Empörung, dafür mehr Prävention und konkrete Maßnahmen“, fordert Sonja Farkas, die Geschäftsführerin des Kinderschutzzentrums Wigwam. „Die Möglichkeiten dafür gibt es in Österreich.“Vereine und Organisationen haben seit dem Jahr 2014 die gesetzliche Möglichkeit, von allen MitarbeiterInnen und Mitarbeitern – auch ehrenamtlichen – den sogenannten „Strafregisterauszug Kinder- und Jugendfürsorge“ anzufordern. Dieser spezielle Strafregisterauszug gibt darüber Auskunft, ob Verurteilungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und damit zusammenhängende Einträge wie gerichtliche Tätigkeitsverbote im Strafregister eingetragen und entsprechend gekennzeichnet sind oder nicht.

„Ich vermute, dass manche Vereine und Organisationen Angst haben, ehrenamtliche Trainer oder Betreuer vor den Kopf zu stoßen, wenn sie eine ‚Unbedenklichkeitsbescheinigung‘ verlangen.“ Was dabei übersehen werde: „Vereine, die das konsequent einfordern, können sich damit gegenüber der Öffentlichkeit profilieren und vor allem gegenüber den Eltern, die ihnen ihre Kinder - und das oft mehrmals in der Woche- anvertrauen.“Das konsequente Einfordern der „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ könne für Vereine oder Organisationen ein Beitrag für ein Zertifikat oder ein „Pickerl“ sein, das aussagt: Hier nimmt man Kinderschutz ernst. Farkas: „Das sollte nicht nur für Sportvereine Standard sein, sondern auch für Pfadfinder, Jungschar, Freiwillige Feuerwehr und Musikkapellen – überall dort, wo Kinder Erwachsenen anvertraut werden.“ Das sei eine saubere, effektive und faire Maßnahme. Laut Farkas müsse man vor allem einen Satz aus unserem Sprachgebrauch streichen: „So etwas gibt’s bei uns nicht.“Das Wigwam Steyr wird in nächster Zeit auf Steyrer Vereine zugehen, um sie auf das Thema Kinderschutz aufmerksam zu machen. Farkas: „Trainer und Betreuer sehen wir als Kooperationspartner. Sie sollten Ihrerseits dafür sensibilisiert werden, Anzeichen für Missbrauch zu erkennen und richtig zu reagieren.“Das Kinderschutzzentrum WigwamDas Kinderschutzzentrum Wigwam in Steyr und Kirchdorf berät von Gewalt bedrohte oder betroffene Kinder und Jugendliche, sowie deren Angehörige, Helfer oder involvierte KooperationspartnerInnen.Das Wigwam leistet Beratung, Prozessbegleitung, Psychotherapie und Präventionsarbeit. Das Kinderschutzzentrum berät im Jahr rund 200 Familien.