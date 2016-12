Klassensprecher treffen sich zum Austausch

19.12.2016, 17:31 Uhr

Steyr : Fachhochschule |

Heute Montag, fand der Klassensprecherkongress der Union Höherer Schüler Oberösterreich (UHS OÖ) in der FH Steyr statt. Dabei trafen sich über 50 Klassensprecher und Schülervertreter aus ganz Steyr und hatten dabei die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Das Treffen diente auch der Vernetzung und dem Austausch unter den Jugendlichen.

„Wir wollen den Klassensprechern aus dem Bezirk die Gelegenheit geben, sich abseits der Schule weiterzubilden und das in den Bereichen, die im täglichen Unterricht oftmals zu kurz kommen. Dafür bieten Workshopgruppen wie Rhetorik oder Projektmanagement die perfekte Gelegenheit“, erklärt Tanja Schwarzlmüller Obfrau der UHS Ortsgruppe in Steyr.Aber nicht nur das Aneignen verschiedener Softskills, sondern auch die Vernetzung unter den Vertretern stand im Mittelpunkt. „So ein Vormittag bietet die optimalen Gelegenheit, mit anderen Klassensprechern Erfahrungen im Bereich der Vertretungsarbeit zu teilen“, so Philipp Spatt der Geschäftsführer von der UHS Steyr.Auch die Teilnehmer zeigen sich begeistert. „Ich finde es toll in einem lockeren Rahmen Erfahrungen sowie Ideen auszutauschen. Außerdem kann ich mir von den Workshops viel Wissenswertes und Nützliches für meine Arbeit in der Klassenvertretung mitnehmen“, so Magdalena Strauß, Klassensprecherin von der BAKIP Steyr.

Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung. So findet am 23. Dezember das UHS-Schüler Clubbing im Empire St. Martin statt, welches eine tolle Gelegenheit bietet mit Schülern aus dem ganzen Bundesland die Ferien zu feiern.Zur Ortsgruppe Steyr: Die Ortsgruppe Steyr ist eine von 12 Ortsgruppen der Union Höherer Schüler Oberösterreich (UHS OÖ). Diese bilden durch ihre regionale Nähe zu den Schülern eine gemeinsame Grundlage für die Vertretungsarbeit.Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto „Service.Vertretung.Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhere Schüler in Oberösterreich eine seriöse Vertretung in allen Schulfragen dar. Die UHS OÖ stellt im Schuljahr 2016/17 die drei Landesschulsprecher in der Landesschülervertretung und hält dort 24 von 24 Mandaten.