Kletterer am Pfennigstein abgerutscht und ins Seil gefallen

23.11.2016, 08:10 Uhr

Kletterunfall: Verletzter wurde ins LKH Steyr gebracht

Steiles Gelände

Zu einem Kletterunfall kam es gestern Dienstag, 22. November 2016, gegen 14 Uhr in der Gemeinde Losenstein am Pfennigstein. Ein junger Mann aus Steyr kletterte im Vorstieg eine schwierige Route. Ein Freund aus Steyr sicherte ihn dabei mit Seil und Sicherungsgerät. Unmittelbar vor dem Umlenkpunkt rutschte der junge Mann mit einem Fuß weg. Der Kletterer versuchte sich noch festzuhalten, was jedoch nicht mehr gelang. Der Kletterer stürzte etwa vier Meter ins Seil ab.Sein Freund leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Insgesamt fünf Bergrettungsmitglieder der Ortstelle Losenstein und zwei Alpinpolizisten stiegen zu dem Verletzten auf und retteten diesen mit einer Gebirgstrage. Dazu waren aufgrund der Steilheit des Geländes mehrere Abseilvorgänge notwendig. Der Verletzte konnte schließlich der Rettung übergeben und zur Behandlung ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht werden.