Meet & Greet an der HLW Steyr

09.01.2017, 13:07 Uhr

Informationsabend am Donnerstag, 12. Jänner 2017

STEYR. Eine geballte Ladung an Informationen über die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten an der HLW Steyr kann man sich im Rahmen des Informationsabends abholen. Unter dem Motto „Fit for the future“ wird Berufsbildung PUR kombiniert mit interessanten und zukunftsweisenden Schwerpunkten wie „Gesundheitsmanagement“, „Design und Produktinnovation“, Kultur- und Kongressmanagement“ und „Gesundheit und Soziales“ vorgestellt.Schüler der Schule erzählen von ihren Erfahrungen damit und freuen sich auf Fragen.Beim neuen Karrierecorner kann man sich auch Ideen für die eigene, berufliche Zukunft holen.PS: Übrigens: Am Dienstag, 17. Jänner, ist die letzte Schnupperchance an der HLW Styer. Anmeldung an pollak.elisabeth@hlw-steyr.at