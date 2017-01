Mehrere Einsätze für FF Steyr

01.01.2017, 16:35 Uhr

Am 1. Dezember 2017 verirrte sich um 00:15 Uhr eine Silvesterrakete in das Gartenzelt der Firma XXXLutz und detonierte darin, wodurch vier Sonnenschirme in Brand gesetzt wurden.Und um 00:25 Uhr setzten Unbekannte in der Stelzhamerstraße einen Altpapiercontainer in Brand. Die Brände wurden von der Feuerwehr Steyr rasch unter Kontrolle gebracht.