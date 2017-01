Miss Austria 2016 Dajana DZINIC hebt zur Miss-Universe-Wahl ab

12.01.2017, 23:38 Uhr

3 Wochen voller neuer Eindrücke, Freundschaften und nicht zuletzt voller Vorbereitungen, Trainings und Coachings für das große Miss-Universe-Finale, das heuer am Sonntag den 29. Jänner 2017 über die Bühne gehen wird.

Der internationale Einsatz als österreichische Vertreterin bei der „Miss Universe“-Wahl zählt zu den absoluten Highlights der Miss Austria-Siegerinnen. Es gehört auch für die 21-jährige Dajana zu den größten Aufgaben, denn es geht längst nicht mehr nur um ein schönes Lächeln. 3 Wochen sind die rund 100 Missen aus der ganzen Welt im Einsatz, absolvieren Charityeinsätze, Shootings, Empfänge und repräsentieren ihre Heimatländer.Heute 10:00 Uhr am Flughafen Wien Schwechat wurde es ernst. Hektik vor dem Abflug, denn Dajana hat ihren Zug zum Flughafen verpasst und erreicht diesen eine Stunde später als geplant! Die letzten Koffer werden schnell abgegeben, dann noch die letzten PR-Fotos und Interviews absolviert und schon ging es ab zum China Airlines Flieger. Ein langer Flug steht bevor, aber Wolfgang Peter (Marketing China Airlines) wird sich mit seinem Team persönlich um eine sichere Reise kümmern.„Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit auf den Philippinen, und auf alles was wir dort erleben dürfen. Gespannt bin ich auch auf alle Mädels aus der ganzen Welt. Ich hoffe, dass es keinen Zickenkrieg geben wird“ lacht Dajana Dzinic mit einem Augenzwinkern „Ich werde jedenfalls mein Bestes und jeden Tag 200 % geben!“„Wir wünschen unserer amtierenden Miss Universe Austria einen perfekten Reisestart und sind schon gespannt, mit welchen Neuigkeiten sie sich zuerst bei uns melden wird. Bis sie im Hotel angekommen ist, sind unsere Handys natürlich in Dauerbetrieb.“ so MAC Geschäftsführerin Silvia Schachermayer.Miss-Universe-Diary - Sooft es Dajana möglich ist, wird sie uns auf Facebook und auf den sozialen Netzwerken an ihrer Reise teilhaben lassen. Auch auf unserem Miss Austria Facebook-Seite und unserer Homepage www.miss-austria.at stellen wir laufend alle News inklusive aktueller Fotos online. Einfach jeden Tag reinklicken und verfolgen was Dajana am anderen Ende der Welt tagtäglich treibt.Fotos honorarfrei: MAC/Philipp Hutter