Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus: „War alles ganz schön knapp“

02.12.2016, 09:26 Uhr

BezirksRundschau-Christkindaktion unterstützt heuer dreieinhalbjähriges Mädchen aus Steyr Münichholz.

Rückläufiges Loch im Herz

STEYR. Harte Wochen liegen hinter Livia Mayr und ihrer Familie aus Steyr. Seit 4. November ist das kleine Mädchen nun im Krankenhaus. „Es war alles ganz schön knapp“, so Mama Sabrina. Zu einer akuten Lungenentzündung, die Livia plagte, kam auch noch ein epileptischer Anfall. „Dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich Sabrina Mayr. Der Rettungshubschrauber flog Livia ins Krankenhaus nach Linz. Dann folgten Wochen der Ungewissheit, in denen das Mädchen auf der Intensivstation lag. Zwei Wochen lang wurde Livia beatmet, eine Magensonde ernährte sie. Mittlerweile ist Liva auf dem Weg der Besserung. Die Mayrs hoffen, bald mit ihrer Kleinen aus dem Krankenhaus nach Hause zu können.Livia leidet seit ihrer Geburt an einem komplexen Fehlbildungssyndrom. Das Mädchen kann nicht sitzen, nicht krabbeln, nicht gehen, nichts greifen und auch nicht sprechen, weil ihr Kleinhirn (Sitz der Motorik) zu gering ausgeprägt ist. Außerdem plagt sie eine therapieresistente Epilepsie. Einen Lichtblick gibt es: Ein diagnostiziertes Loch im Herz stellte sich als rückläufig heraus. „Auf die Frage 'Wird sie jemals?' kann uns bis heute kein Arzt eine Antwort geben“, sagt Livias Mama, Sabrina. Livias Krankheit ist für die Familie nicht nur eine emotionale, sondern auch eine enorme finanzielle Belastung. Nächstes Jahr übersiedelt die Familie in eine behindertengerechte Eigentumswohnung. Diese müssen die Mayrs um eine befahrbare Dusche erweitern. Auch ein Pflegebett soll noch angeschafft werden.