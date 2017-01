ÖWR Rettungsschwimmer – Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

29.01.2017, 09:06 Uhr

Dietmar Ramsner, Rettungsschwimmlehrer, der österreichischen Wasserrettung vom Landesverband Linz, hielt im Stadtbad Steyr einen Kurs zur Ausbildung zum Rettungsschwimmer ab. Dieser wurde über mehrere Wochen durchgeführt und verlangte den Teilnehmern einiges ab.Die Ausbildung umfasst neben den schwimmerischen Fähigkeiten, Personenrettung in Kleidung, Kenntniss über Rettungsgeräte (Wurfsack, Gurtretter,…) in Therorie und Praxis. Besondere Rettungshilfen bei Bade-, Boots-, Auto- und Eisunfällen wurden ausführlich besprochen. Ganz besonderes Augenmerk wurde auf die Technik der Berge- und Transportgriffe gelegt, um im Falle einer Lebensrettung den Verunglückten sicher an das Ufer oder ins Boot bringen zu können.

Alle Kameraden/innen konnten diese Ausbildung erfolgreich nutzen um sich jene Fähigkeiten anzueignen, die ein Rettungsschwimmer für seine Tätigkeit braucht.Wir gratulieren recht herzlich zu dieser tollen Leistung!Bericht und Fotos: Dietmar Ramsner