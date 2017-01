"Sind auf gutem Weg"

03.01.2017, 00:00 Uhr

Keine Probleme beim Nachwuchs hat die FF Sulzbach. Der Grund: Die ausgezeichnete Jugendarbeit.

MARIA NEUSTIFT. "Rund 90 Prozent der Einsätze sind technische Einsätze. Meistens sind es Verkehrsunfälle, speziell zu Winterbeginn", erklärt Kommandant Ernst Schwödiauer. 105 aktive Mitglieder, davon acht Frauen, 17 Jungfeuerwehrmitglieder, darunter ein Mädchen und 35 Mitglieder der Reserve, zählt die FF Sulzbach.Von Steyr kommend ist die FF Sulzbach die erste Feuerwehr der Gemeinde Maria Neustift. "Wir grenzen vom Gebiet her an Ebersegg und an die Landesgrenze zu Niederösterreich an. Unser Feuerwehrhaus steht nur 30 Meter von der Landesgrenze entfernt und auch viele Kameraden kommen aus Niederösterreich. Die Kameraden aus dem angrenzenden Gebiet fahren nach Oberösterreich und wir auch nach Niederösterreich."In Sachen Nachwuchs ist Schwödiauer sehr zufrieden. "Mit 17 Jungfeuerwehrmitglieder sind wir sicher eine der stärksten Jugendgruppen. Und es kommen immer wieder welche nach." Der Kommandant führt die hohe Anzahl an Jugendlichen auf die gute Nachwuchsarbeit zurück. "Wir schauen darauf, dass wir die Feuerwehr für die Jungen auch interessant und spannend gestalten. Unsere Jugendbetreuer sind da sehr aktiv". So werden auch Aktivitäten die nicht die Feurerwehr betreffen, wie beispielsweise Wanderungen, durchgeführt. Bewerbstechnisch ist die FF Sulzbach mit vier Bewerbsgruppen und einer Jugendgruppe im guten Mittelfeld vertreten. Die acht Damen stehen ihren männlichen Kameraden in nichts nach. "Sie sind natürlich auch bei Einsätzen dabei." Wichtig ist Schwödiauer, dass die gute Kameradschaft und der Zusammenhalt auch weiter besteht. "Wir sind auf einem guten Weg. Egal welche Veranstaltung wir haben oder welche Arbeit ansteht, ich kann mich auf meine Feuerwehrkameraden verlassen. Ich wünsche mir, dass es weiterhin so gut funktioniert und dass die Jugend, die nachkommt das auch so lebt".