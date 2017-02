Spiel, Spaß und tolle Kostüme beim Kinderfreunde Fasching

06.02.2017, 04:31 Uhr

Die Eröffnung des Kinderfaschings, organisiert von den Kinderfreunden Münichholz unter Gemeinderat Thomas Kaliba , erfolgte mit einer lustigen Polonaise kreuz und quer durch den Saal des Kulturzentrums.Kaliba und sein Team hatten verschiedene Kreisspiele ausgetüftelt, die von den kleinen Faschingsnarren begeistert angenommen wurden. Wie man weiß, macht Tanzen und Laufen hungrig, und so konnten sich die Kinder bei Krapfen und Würsteln in den Spielpausen ordentlich stärken.Kaum erwarten konnten die Kinder das bereits während der Spielpausen angekündigte Kasperltheater. Conny und Alexandra verstanden es hervorragend, die Kinder in Ihren Bann zu ziehen.