St. Ulricher tanzt für und mit Schlagerstar Helene Fischer

17.01.2017, 12:12 Uhr

Background-Tänzer Christoph Moser aus St. Ulrich ist mit Helene Fischer durch ganz Europa getourt.

American Music Awards mit Sängerin Pink

Komplimente für die „Chefin“

STEYR. Auf die Frage, wie Moser zum Tanzen gekommen ist, erzählt er: „Ich wollte in der Musikschule Gitarrenunterricht nehmen, doch dann sah ich, dass auch Tanzen angeboten wird.“ Schnell tauschte er die Gitarre gegen Sportgewand ein und nahm Unterricht. Geübt wurde zu moderner Musik, Stepptanz, aber auch Ballett. Im Alter von 15 nahm Moser in Berlin an einem Workshop beim bekannten Choreographen Detlef D! Soost teil und startete durch. Während er die Schulbank drückte, unterrichtete er und trat bei Events wie den Amadeus Awards, der Echo-Verleihung, oder auf Ö3-Konzerten auf.Auf der Suche nach neuen Herausforderungen zog Moser 2006 nach New York. Dort trainierte er jeden Tag bis zu fünf Stunden in einer Tanzschule und absolvierte Auftritte am und rund um den Broadway. Moser erzählt: „Ich wollte immer etwas Kommerzielles machen, daher ging ich 2010 nach Los Angeles.“ In Kalifornien besuchte Moser zahlreiche Castings, tanzte bei den „Latin Grammys“ und unterstützte Sängerin Pink bei ihrem Auftritt bei den American Music Awards. Zwei Jahre später tanzte er bei einer Audition für die Helene Fischer Tour 2013 vor und wurde prompt engagiert.Seitdem begleitet Moser die Sängerin bei ihren Auftritten. Auch wenn der Touralltag anstrengend ist, da vorab wochenlang bis zu acht Stunden am Tag geprobt werden muss, gehen dem 29-Jährigen die Komplimente für seine „Chefin“ nie aus. „Helene ist ein wirklich toller Mensch, sie ist sehr herzlich und achtet darauf, dass wir Tänzer gut versorgt werden“, schwärmt er. Für seine Zukunft hofft der Tänzer auf weitere Möglichkeiten, sein Potential zu entfalten und nicht nur Choreographien zu entwickeln, sondern als Creative Director ganze Geschichten rund ums Tanzen zu schreiben.