Steg Stadtplatzgarage: Baubeginn am 30. Jänner geplant

16.01.2017, 10:00 Uhr

Für Verkehrsteilnehmer ergeben sich Änderungen während Bauphase für den Steg direkt von der Stadtplatzgarage in Innenstadt

Verkehr wird geregelt

STEYR. Der Bau des Stegs über die Enns soll laut den Plänen der ausführenden Baufirma am Montag, 30. Jänner, beginnen. In der ersten Bauphase (bis voraussichtlich 8. März 2017) soll es für die Verkehrsteilnehmer folgende Änderungen geben: Auf dem Ennskai im Bereich Einmündung Kaigasse bis Rathaus fallen alle Parkplätze weg.Die Müll-Insel wird einige Meter auf dem Ennskai Richtung Enns-Brücke verschoben.Am 7., 8. und 17. Februar werden Baugeräte und schweres Baumaterial geliefert. An diesen drei Tagen ist der Ennskai von der Einmündung der Kaigasse bis zur Zieglergasse nicht befahrbar, auch Halten und Parken ist nicht möglich. Am 7., 8. und 17. Februar kann die Kaigasse in zwei Richtungen befahren werden, der Verkehr wird dabei geregelt.Alle weiteren Infos dazu auf www.stadtplatzgarage-steyr.at