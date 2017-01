STEYR. Christoph Luckeneders "BITTER PILLS" in der galery4art

22.01.2017, 22:23 Uhr

Steyr : Atelier Frauengasse 2 | „Bitter Pills“ nennt der Innviertler Künstler Christoph Luckeneder seine Ausstellung, die ab 5. Februar in der gallery4art in der Frauengasse in Steyr zu sehen ist. Und es sind wahrhaft bittere Pillen, die der international tätige Künstler darbietet. Seine Arbeiten handeln von allerlei menschlichen Schwächen, wie Habgier, Korruption, Hochmut oder Leichtgläubigkeit.Dargestellt werden Luckeneders "bittere Pillen" durch Ironisch arrangierte Objekte – er nennt sie „ dreidimensionale Cartoons“.

Christoph Luckeneder, Mitglied in diversen künstlerischen Organisationen und internationaler Preisträger, hat sich als “Lichtkünstler“ (einige Objekte werden auch in Steyr zu bewundern sein) Rang und Namen erworben.Vernissage zur Ausstellung "BITTER PILLS" ist am Sonntag, dem 5. Februar um 10.30 Uhr in der gallery4art. Die Eröffnung nimmt Frau Antonia Zimmermann von den „KUNST Notizen“ vor.Öffnungszeiten sind Samstag 11.2., Sonntag 12.2., Samstag18.2. jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr.Info: 0680 3025415 (gallery4art)