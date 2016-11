Tag der offenen Tür an den BBS Weyer

30.11.2016, 17:30 Uhr

Berufsfelder HLW

Berufliche Möglichkeiten für Absolvent/innenMitarbeiter/in oder Unternehmer/in in Tätigkeitsfeldern mit hohem Maß an Eigenverantwortung in verschiedenen Zweigen der Wirtschaft, der Ernährung und der Verwaltung auf mittlerer und höherer kaufmännischer und administrativer Ebene.• Tourismus und Gastronomie (Facharbeiterstatus): Fachkraft für Küche und Service, Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Großküchenleiter/in, Hotelkaufmann/frau• Ernährung: zB Ernährungsberater/in• Betriebswirtschaft: Tätigkeiten im mittleren Management, zB Rechnungswesen, Verkauf/Marketing, Bankwesen, Kundenbetreuung• Verwaltung (öffentlicher Dienst)• Selbstständige/r Unternehmer/in (www.gewerbeordnung.at):ohne weitere Fachpraxis: Hotel- und Gastgewerbebetrieb, Handelsbetrieb, Werbeagentur, Eventagenturnach weiterer Fachpraxis: selbstständige/r Buchhalter/in, Unternehmensberatung, Inkassoinstitut,Versicherungsagent/inFachliche Basis für weiterführende AusbildungenSelbstverständlich können die Absolventen/innen der HLW auch an allen Universitäten und Hochschulen studieren.

Berufsfelder HLT

Berufsfelder HF

Berufliche Möglichkeiten für Absolvent/innenMitarbeiter/in oder Unternehmer/in in Tätigkeitsfeldern in verschiedenen Zweigen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft und der Verwaltung auf mittlerer und höherer kaufmännischer und administrativer Ebene.Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Hotelkaufmann/frau, Produktentwickler/in im Tourismusbereich, Ernährungsberater/in, Fachkraft für Küche und Service.Darüber hinaus Grundausbildung u.a. für: Fremdsprachenkorrespondent/in, Redaktionssekretär/in, Personalsachbearbeiter/in.• Kommunikationsprofi im Betrieb• Ansprechpartner/in für Werbung im Internet und Technik• Projektleiter/in für e-business in Tourismusverbänden und /oder Hotelketten• Berater/in für Tourismusbetriebe• Selbständige/r Tourismusunternehmer/inBerufliche Möglichkeiten für Absolvent/innenMitarbeiter/in oder Unternehmer/in in Tätigkeitsfeldern in verschiedenen Zweigen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie der Verwaltung auf mittlerer kaufmännischer und administrativer Ebene.• Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau, Rezeptionist/in, Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Bürokauffrau/mann, Flugbegleiter/in, Reisebüroassistent/in, Steward/ess auf Schiffen, Animateur/in in div. Ferienressorts;• ohne Praxisnachweis: Gastgewerbe, Handelsgewerbe, Handelsagenten, Reisebürogewerbe• mit Praxisnachweis und erfolgreich bestandener Befähigungsnachweisprüfung: Fremdenführer, Spediteur