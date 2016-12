Tiere bitten um Unterstützung

07.12.2016, 01:30 Uhr

Das Katzenheim BOOMER ist seit mehr als. 20 Jahren in Neuzeug, Gärtnerweg 14, beheimatet.

SIERNING. Waltraud Michlmayr ist die Obfrau und Seele des Katzenheimes. Mit einer kleinen Gruppe von ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut sie die untergebrachten Tiere mehr als liebevoll. Die Einnahmen des Vereines bestehen größtenteils aus Mitgliedsbeiträgen und der Veranstaltung von drei großen Flohmärkten, der Teilnahme am Erntedankfest in Sierning und am Adventmarkt in Sierninghofen.

Futterspenden gesuchtMehr als 40 herrenlose Katzen und mehrere Hasen sind derzeit bei Boomer untergebracht. Durch die große Anzahl von Tieren entstehen enorme Futter- und Streukosten bzw. sind auch die Kosten für den Tierarzt stark gestiegen. Der Verein sucht daher dringend Tierfreunde, die den Verein mit Geld- oder Futterspenden unterstützen. Bei dem am 11. und 12. Dezember in Sierninghofen-Neuzeug stattfindenden Adventmarkt ist Boomer auch heuer wieder mit einem Verkaufsstand vertreten, wo weihnachtliche Waren zum Kauf angeboten werden. Der Adventstand befindet sich in der Volksschule Sierninghofen-Neuzeug. Außerdem werden dringend Tierliebhaber gesucht, die den Verein bei der Betreuung der untergebrachten Tiere unterstützen. "Das Team des Katzenheimes und die Tiere sind für jede Unterstützung dankbar", so Obfrau Michlmayr.Spendenkonto:VKB-Bank Sierninghofen-NeuzeugIBAN AT581860000015102882Kontakt Michlmayr: Tel. 0699/11 79 1579