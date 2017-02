02.02.2017, 00:30 Uhr

Keine Sinnestäuschung: Auf der Weide von Karl Mock in St. Ulrich tummeln sich wirklich 76 Alpakas.

ST. ULRICH. "Wir haben lange eine Nische in der Landwirtschaft gesucht. Etwas, das noch niemand in der Umgebung hat. Und das wir produzieren und an den Enkunden verkaufen können", erklärt Karl Mock wie er und seine Familie 2013 zu den Alpakas kamen und fügt hinzu: "Für die Kinder sind die Tiere super. Und auch für meine Frau ist es einfacher Alpakas zu betreuen als beispielsweise Kühe." Gemeinsam mit Familie Schilcher hält der Ulricher jetzt 76 Tiere. "Unsere Pakis haben alle einen Namen und einen Stammbaum, der vier bis fünf Generationen zurückgeht", erklärt Mock. Die Tiere sind reine Pflanzenfresser und bekommen frisches Gras auf der Weide oder Heu, sowie eine kleine Menge Ergänzungsfutter mit Inhaltsstoffen, die unsere Vegetation nicht bietet. Im Mai werden die "Pakis", wie Mock sie liebevoll nennt, von Mike, einem Neuseeländer, geschoren. Zur Weiterverarbeitung kommt die Rohwolle in die österreichische Alpaka-Wollmühle in Raning, bei der Mock auch Teilhaber ist.

Große NachfrageDerzeit hat sich der Ulricher der Zucht der Tiere verschrieben. "Die Jungtiere behalten wir, weil wir noch zu wenig Wolle haben." Über 200 Kilo an Rohwolle können aus dem Tierbestand gewonnen werden. Produziert werden Schuheinlagen, Hauben, Handschuhe, Socken, Bettdecken, Unterbetten und Kissen. "Die Strickwaren sind alle handgemacht und werden von meiner Mutter Leopoldine gestrickt." Auch eine Alpaka-Seife wird angeboten. Das besondere an der Alpaka-Wolle: Sie fühlt sich weicher an als Schafwolle, isoliert besser und kann auch von Woll-Allergiker getragen werden. "Wir verkaufen nur Produkte, die aus unserer Wolle gefertigt werden." Derzeit läuft eine Versuchsreihe mit orthopädischen Schuheinlagen. Erhältlich sind die Alpaka-Produkte im Onlineshop und im Lagerhaus Garsten.Infos & Kontakt• Das Alpaka, auch Pako, ist eine aus den südamerikanischen Anden stammende, domestizierte Kamelform, die vorwiegend ihrer Wolle wegen gezüchtet wird.• Die Farben der Tiere reichen von reinweiß über beige zu allen Braun- und Rotbrauntönen bis hin zu Grauabstufungen und tiefschwarz.• Alpakas sind wie alle Kamele soziale Tiere (Herdentiere) und fühlen sich in Gruppen am wohlsten. Sie sind Pflanzenfresser und ernähren sich fast ausschließlich von Gräsern.•Infos zu den Alpakas der Familie Mock und dem Online-Shop auf www.als-world.at