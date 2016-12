Vorsicht vor illegalen Böllern

27.12.2016, 01:00 Uhr

Verstärkte Kontrollen von Raketen-Verkaufsständen vor Silvester

BEZIRK. "Wir schauen bei den Kontrollen vor allem auf die richtige Kennzeichnung", erklärt Karl Rittmannsberger, Sprengstoffsachkundiger des Bundesministeriums für Inneres. Kontrolliert wird auch ob die Pyrotechnikartikel richtig klassifiziert sind und ob sie in Österreich legal sind. "Zusätzlich schauen wir auch ob der Jugendschutz bei den Punschständen eingehalten wird", ergänzt Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Chefinspektor Josef Lumplecker.

Tödliche RaketenRaketen, die zertifiziert hergestellt wurden, sind legal. "Eine CE-Kennzeichnung ist unter anderem der Nachweis dafür", so Rittmannsberger und warnt vor aus dem Ausland importierten oder im Internet bestellten Artikeln: "Diese sind verboten. Wird jemand mit solchen Raketen erwischt, drohen eine Anzeige und eine empfindliche Geldstrafe". Illegale Raketen können auch schwere Verletzungen verursachen. "Nicht zertifizierte Pyrotechnikartikel weisen sehr oft nicht die notwendige Sicherheitleistung auf. Beispielsweise zündet die Zündschnur durch und die Rakete explodiert in der Hand." Auch mit den Kategorien von Pyrotechnikartikeln wird es im Ausland oder im Internet nicht genau genommen. "Raketen der Kategorie F 3 und F 4 dürfen nur an Personen mit einem Pyrotechnikerausweis abgegeben werden. Zusätzlich braucht man einen Bescheid der Bezirskverwaltungsbehörde um so ein Feuerwerk abbrennen zu können. Werden solche Rakteten falsch gehandhabt, kann es tödlich sein".Rittmannsberger warnt davor, Böller selbst herzustellen. "Es ist verboten sich aus verschiedenen Pyrotechnikartikeln sogenannte Superböller zu bauen. Neben schwersten Strafen ist auch das gesundheitliche Risiko groß". Das Abschießen von Raketen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenanstalten, Alten- und Erholungsheimen und Tierheimen ist verboten. "Wir kontrollieren auch zu Silvester. Die Leute sollen sich auch nicht scheuen, die Polizei zu rufen", so Lumplecker.Es gibt vier Kategorien von Pyrotechnikartikel. F1 und F2 können unter Einhaltung der Bestimmungen von jedermann erworben und verwendet werden. F 1: Altersgrenze 12 Jahre. F 2: Altersgrenze 16 Jahre. Ab der Kategorie F 3 und F 4 ist für den Erwerb und die Verwendung ein Pyrotechnikausweis erforderlich.• Sicherheitshinweise, die auf der Verpackung oder auf dem Gegenstand in Deutsch angebracht sein müssen.• Alkohol ist der größte Unfallrisikofaktor beim Feuerwerk• Sicherheitsabstand einhalten• Raketen nicht einfach in die Erde oder einen Schneehaufen stecken. Durch den geringen Antrieb explodieren die Raketen am Boden.• Werden Raketen in Flaschen abgeschossen, die Flaschen zusätzlich in eine Flaschenkiste stellen.• Kippgefahr: Abschussbatterien sicher abstellen, am Boden fixieren