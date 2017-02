Wer ist dabei beim Gildenfasching 2017 in der Narrenhauptstadt Bad Hall?

11.02.2017, 09:43 Uhr

Der Einzug aller teilnehmenden Gruppen beginnt um 13:30 Uhr von der Steyrerstraße (Stadttheater) zum Hauptplatz.Im Anschluss an den Einzug gibt es ein rund zweistündiges Showprogramm auf der Radio-OÖ-Faschingsbühne am Stadtplatz. Dabei sehen Sie aktuelle Darbietungen vom BHCC und von Gastgilden aus Oberösterreich.Mit toller Bewirtung unserer örtlichen Gastronomie erwartet Sie ein kurzweiliger, vergnüglicher Faschingdienstag-Nachmittag.Wenn jemand mit einer Gruppe an diesem Umzugteilnehmen will, dann melden Sie sich bitte bei unserem Vizepräsidenten Christian Ziermair, Tel. 0664/1808218, E-Mail: vizepraesident.cz@bhcc.at