Wirtschaft 2017: Neue Währung boomt, Steyrer Innenstadt wird aufgewertet

03.01.2017, 00:00 Uhr

Hanggarage, Standortentwicklungsprojekt und „EnnsTaler“ sind Hoffnungsträger im Jahr 2017.

WKO startet Standortentwicklungsprojekt

Mission „Stadtplatz neu“

BEZIRK. Zwar deuten Prognosen der Wirtschaftsforscher 2017 bundesweit auf einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit hin, laut AMS-Geschäftsstellenleiter Hubert Heindl wird sich bei uns aber wenig tun: „Im Raum Steyr erwarte ich keine großartige Veränderung.“Die WKO Steyr beginnt 2017 gleich mit einem arbeitsintensiven Projekt: Der Wirtschaftsstandort Steyr soll bis ins Detail analysiert werden. „Es geht darum, Rahmenbedingungen für bestehende Unternehmen und Gründer in der Region zu verbessern und auch ein unternehmerfreundlicheres Klima zu schaffen“, beschreibt WKO-Bezirksstellenleiter Mario Pramberger das Projekt. „Wir konzentrieren uns vor allem auf Standortfaktoren, die wir regional auch beeinflussen und vorantreiben können“, sind sich die WKO-Obmänner Eduard Riegler und Peter Guttmann einig. Gemeinsam mit den Betrieben sollen die wichtigsten Themen als Aktionsprogramm und Forderungen ausgearbeitet und mit Partnern umgesetzt werden.Daniela Limberger, Leiterin des Steyrer Stadtmarketings, setzt große Hoffnungen in die Hanggarage Dukartstraße und den Steg, der von dort direkt zum Stadtplatz führen soll. Eröffnet wird das Projekt im Oktober 2017. In Sachen Stadtplatzneugestaltung verrät Limberger: „Wenn die Hanggarage und der Steg fertig sind, starten wir die Mission 'Stadtplatz neu'.“ Geplante Fertigstellung: ebenfalls im Herbst 2017. Auch von der Regionalwährung „EnnsTaler“, die seit Anfang Dezember erhältlich ist, gibt es gute Neuigkeiten: „Der Verkauf der Scheine ist super angelaufen und übertrifft unsere Erwartungen. Wir haben bei den Abholstellen bereits bis zu vier Mal nachliefern müssen. Insgesamt konnten wir bereits 30.000 EnnsTaler in den ersten Wochen verkaufen“, freut sich Bernd Fischer, Obmann des Vereins Ennstaler Regionalgeld. Die Scheine im Wert von einem Euro sind völlig ausverkauft und werden derzeit nachgedruckt.• Die Stadtplatzgarage bietet 260 Parkplätze. Ein 100 Meter langer Steg führt direkt zum Stadtplatz. Infos: www.stadtplatzgarage-steyr.at • Infos rund um die Regionalwährung EnnsTaler auf www.lebensraum-ennstal.at