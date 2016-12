"Zeigen, wie man Feste feiert"

29.12.2016, 02:30 Uhr

Susanne Döberl steckt die Hochzeitsausstellung in neues Outfit

STEYR. Traditionell fand bis jetzt immer im Jänner eine Hochzeitsmesse in Steyr statt. Bis jetzt, denn Susanne Döberl macht die Veranstaltung 2017 zu "Traumhochzeit und Lieblingsfest".Warum der Name "Traumhochzeit und Lieblingsfest"?Döberl: Mit diesem Ausstellungstitel möchte ich ein breiteres Publikum ansprechen, da es nicht nur die Hochzeit als Großereignis im Leben gibt.Welche Zielgruppe willst du mit diesem Event ansprechen?Alle, die gerne feiern und sich dabei professionell unterstützen lassen wollen.Was ist im Jänner neu?Die Ausstellung findet auf zwei Etagen statt. Es werden doppelt so viele Aussteller vor Ort sein und es wird mehr Entertainment geben. Einfach alles rund um das Thema Heiraten und Feste feiern.

Gibt es ein Rahmenprogramm?Das Rahmenprogramm findet Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr auf der Bühne in der Orangerie statt. Es wird eine Brautmodenschau und Dessous Show geben. Zusätzlich warten unter anderem verschiedene Zauber- und Mentalistenshows, Stylingshows, eine Hochzeitssängerin und ein Gewinnspiel auf die Besucher. Und auch das Steyrer Standesamt öffnet wieder seine Türen.Und das Highlight?Ein Highlight wird die "Big Party" am Samstag sein. Unter dem Motto "wir zeigen Ihnen wie man Feste feiert" findet das Event um 19 Uhr in der Orangerie statt. Karten sind ab sofort zum Preis von 25 Euro – Flyingfood und Wellcomedrink inkludiert – in der Orangerie erhältlich.Warum hast du dich entschlossen, die Organisation der Hochzeitsausstellung zu übernehmen?Aufgrund meines Wirtschaftsstudiums und langjährigen Erfahrung als Messeleiterin stelle ich mich dieser neuen Herausforderung als neue Organisatorin mit Leidenschaft.Traumhochzeit und Lieblingsfest, Samstag, 21. und Sonntag, 22. Jänner, Schloss Lamberg. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Infos: www.traumhochzeitundlieblingsfest.at